王炳忠出庭洩密案 周玉蔻拒絕交代消息來源

2018-11-02 13:12

〔記者張文川／台北報導〕被北檢依涉違反國家安全法起訴的新黨發言人王炳忠，去年檢調搜索後，媒體人周玉蔻爆料王父帳戶有500萬元疑似中資的外匯轉入，王炳忠父子控告周玉蔻涉洩密、加重誹謗，並提民事訴訟求償148.7萬元，台北地方法院今針對民事求償案開庭，周玉蔻提出LINE的對話紀錄，以證明她已盡查證義務，但王炳忠認為周的消息來源不明，要求周玉蔻交出消息來源，但周玉蔻以堅持要保護消息來源，不願交出。

王炳忠指控，周玉蔻在政論節目中說王炳忠是「共產黨線民、共產黨第五縱隊、替中共在台發展組織、和周泓旭是共諜共犯、王炳忠父親帳戶內有單筆500萬元匯入」等語，王炳忠父子提告求償並要求在報紙、臉書、廣播節目道歉。

周玉蔻日前已具狀向法院提出她和查證對象的LINE對話紀錄，也有打電話和當面詢問查證，以證明她所言都有根據，北檢起訴新聞稿也已證實她的消息是真的，但她有義務保護消息來源，無法提供對話對象的身分；她強調自己說的都是事實，她不願意吵架，但王炳忠父子都被檢起訴了，仍對她糾纏不休，這對他們的國安法案件並沒有幫助。

王炳忠在庭內直指周玉蔻是「法院認證的誹謗累犯」，質疑周玉蔻所提的LINE對話紀錄的真偽，且對話內容顯示對方也不是第一手來源，而是第4、5手；且他已提出資料證明父親的帳戶根本不能收受外幣，要求周講清楚消息來源到底是誰，為何可以讓周不須查證就信以為真。全案定12月21日再開庭。