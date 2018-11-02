勇警死前掛念「最後案子」 同事哽咽：終於破案了！

陳弘源死後追封小隊長，他在臨死仍不忘向上級交付黑幫分子李佳鴻的情資。（資料照片）

2018-11-02 13:20

〔記者王捷／台南報導〕罹癌偵查佐陳弘源在今年9月1日往生，當時外界不曉得，當時他手上還留下「最後案子」，閉目前仍想將把竹聯幫分堂主李佳鴻關進監獄，但李佳鴻今年宣布參選台南的里長，更大肆宴請樁腳，陳弘源卻死於癌症，讓陳弘源同事哀嘆「殺人放火金腰帶」，誓言一定要在3個月內逮到人。直到陳弘源往生後2個月，檢警今宣布破案，將李佳鴻依組織犯罪、賄選送辦，同事得知這個結果哽咽說，希望陳弘源可以沒有牽掛。

47歲的陳弘源是警員班132期，在永康警分局警員任內考上偵查佐，即使放假仍常回到辦公室辦案，陳弘源之前獲得情資，想趁著李佳鴻聲勢尚未壯大前，將其逮捕，以免台南民主聖地又多出「黑道民代」，在追蹤李佳鴻的幾個月間，陳弘源犧牲家庭，也因此忽略當時健康異狀，拖到今年中才就診，這時才發現他已經罹患鼻咽癌末期。

在病塌上，陳弘源仍不忘向上級交辦，李佳鴻案是他最後的案子，在彌留期間還喃喃說「一定要把他抓起來」，讓同事聽了很難過，要他好好休息，但今年9月陳弘源往生。諷刺的是，陳弘源一死，李佳鴻此時正大張旗鼓要選里長，更花數萬元宴請樁腳。

40歲的竹聯幫派分子李佳鴻是永康人，有殺人未遂、組織犯罪、槍砲等前科，以前在桃園混過，年輕時靠敢拚、敢打當上竹聯的分堂主，他趁著選舉期間，回到永康插旗，想讓竹聯的勢力南下。

警方見李佳鴻囂張態度，曾向陳弘源誓言要在3個月內破案，並整理陳弘源留下的情資，發現李佳鴻仗勢幫派身分，用暴力方式討債、圍事、索討保護費及競選經費，檢察官徐書翰指揮警、調與憲兵隊共10多個單位，100多名幹員，昨天兵分21處逮捕李佳鴻。

檢警在李佳鴻相關的處所內，起出22包毒品、空氣槍及球棒，傳喚27人到案偵訊，今將李佳鴻依組織犯罪、賄選送辦，李佳鴻因為有逃亡、滅證之虞，檢方目前正在聲押中。而陳弘源的同事在忙完後，哽咽說：「阿源，今天終於破案了。」