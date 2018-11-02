「我要幫香港男友升官！」 帥警阻詐她差點失控暴走

2018-11-02 12:28

〔記者許國楨／台中報導〕「我要幫香港男友升官！」就這麼一句話，讓台中市倪姓女子衝到銀行準備加碼匯款象徵「520我愛你」的金額5萬2000元至未曾見過面的香港「男友」帳戶，勸阻過程中她不斷抱怨警方破壞她的異國戀情差點失控暴走，員警仍耐心苦苦勸說，最後終於打消念頭，她不僅對自己行為感到抱歉，也向辛苦勸說的員警及行員鞠躬感謝。

台中市第六分局協和派出所本週二接獲轄區銀行通報，一名女子疑似受騙欲匯款至國外帳戶，警員吳文正、柯欣喻立即趕往協助，一到銀行就看到30歲倪女正焦急坐在櫃檯，不斷要求行員幫她匯款，不然會導致男友事業受阻，無法升官。

經了解，從事美髮業的倪女表示，日前在臉書認識自稱在香港賽馬會工作的男子「王嘉豪」，雙方未曾見過面，僅依靠通訊軟體上的大頭照了解對方長相和年齡，雖認識不到2星期但彼此相談甚歡甚至互稱為「老公老婆」。

前一天晚上，對方突然傳來訊息希望倪女幫忙匯款新台幣5萬元協助投資，強調如果投資順利可以升官，還可以來台灣迎娶倪女，倪女不疑有他，一早便衝到銀行準備加碼匯款象徵「520我愛你」的金額共新台幣5萬2000元至對方提供的帳戶。

帥警吳文正一聽即知是詐騙手法不斷勸說，在網路搜尋類似新聞給倪女看希望阻詐，並將倪女帶回派出所慢慢勸說時，倪女情緒突然激動，不斷抱怨警方破壞她的異國戀情，更揚言如果最後無法與「夢中情人」譜出婚姻，就要員警負責。

面對倪女的失控暴走，員警仍耐心苦苦勸說，最後終於打消倪女的念頭，了解到跨國戀情只是一場空，最後倪女雖因姻緣破滅感到失望，但也慶幸保住存款，不僅對剛剛行為感到抱歉，也向辛苦勸說員警及行員鞠躬致謝。