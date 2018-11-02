醫、警合作護兒少 編印教材強化警員處理能力

2018-11-02 11:58

〔記者邱俊福／台北報導〕去年統計平均每2小時就有一位家內兒少受虐，長庚醫院、警政署為能挖掘這些活在恐懼、受虐環境下的兒少，讓他們能快樂、安全的成長，雙方展開合作，今年長庚除已舉辦全國6場警政教育訓練，今更編印「警政人員兒少保護手冊」，並拍攝「兒虐案件處理實境」教育訓練影片，為第一線接觸、處置兒虐事件的基層警察，能強化兒虐傷勢判斷與熟悉通報處理流程，及時阻止兒虐悲劇發生。

警政署與長庚醫院今天召開「醫警合作守護兒少」聯合記者會，發表共同編印的兒少保護手冊與教育訓練影片，並因應11月20日國際兒童人權日的即將到來，希望藉著醫、警同心守護兒少，向各界展現政府與民間共同保護國家幼苗、呵護社會弱勢的決心與成果。

會中，長庚醫療財團法人董事長王瑞慧，率同長庚醫療體系決策委員會主任委員程文俊、林口長庚副院長黃璟隆等人出席，由董事長王瑞慧代表致贈手冊與光碟，表達對這項合作的重視。

警政署長陳家欽表示，今年上半年受理兒虐案件近2000件，加上黑數，顯示許多兒少活在恐懼、受虐與沒有愛心的環境中，接受不同的對待，需要挖掘出來給予保護，讓其生活在安全、沒有暴力威脅的環境中，而本年跟長庚醫院攜手辦理研討會、編製兒少保護訓練教材及系列教育訓練影片，以強化員警兒虐案件辨識處理的敏銳度與專業能力，希望能提早即時掌握兒虐關鍵證據，發掘真相，讓施虐者無所遁形。

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