獨家》毆打賴香伶被聲押 李明彥自錄行兇過程稱「革命家」

李明彥攻擊北市勞動局長賴香伶被逮。（資料照）

2018-11-02 11:45

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市政府勞動局長賴香伶前天在市府辦公室內，遭工運人士李明彥持鋼筋敲頭攻擊，送醫縫了11針；昨天下午3點，李明彥在捷運新埔站被逮；台北地檢署今凌晨1點多訊後，依重傷害未遂、妨害公務等罪將他聲押；據悉，李偵訊時自稱「革命家」，為了讓大眾能看到勞工被高官、廠商壓榨的議題，才自錄攻擊影片替其行動做見證。

檢警調查，李明彥前天行兇後，便搭乘捷運到處遊蕩，包括台北車站、市政府、南港及內湖等站，都有他進、出站的紀錄，前晚最後一次出站紀錄則位於淡水站；李明彥偵訊時承認前晚住在淡水，鋼筋也丟在他過夜之處。

據悉，李明彥接受偵訊時，始終否認毆打賴香伶，仍堅稱是「鋼筋」打的，不是他所為；他還聲稱自己是一名「革命家」，要為工運人士發聲，他已向賴香伶陳情多年，也曾在賴香伶臉書上留言，但執行成效卻不如他的期待，那些高官、廠商仍然沒事，照樣能標案子、吃勞工的錢。

李明彥偵訊時指稱，他為了讓大眾能看到勞工被高官、廠商壓榨的真相，才替自己的革命行動做見證，錄下賴香伶被鋼筋毆打的過程，賴香伶是被鋼筋打的，不是被他打的。

檢警調查，李明彥前天犯後便將手機關機，逃亡期間未曾開機，也沒跟親友聯絡及使用LINE等通訊軟體與外界聯繫，口袋只有數百元鈔票的他，前晚在淡水過夜；昨天下午3點，李明彥在新埔站被查獲，他聲稱要打電話給家人及找律師，但他將手機開機後，竟自拍照片上傳臉書並PO文：「我在新埔站被警察攔到了」。

李明彥昨晚9點30分被移送至北檢時，對著媒體大喊：「5年了，我收到超過500份公文，寄出超過1千封信，中油、北捷、榮總照樣標，被抓到也一樣標，台北市的公司還是同一間集團，只有勞工會受到迫害，這些高官、廠商完全都沒有事，被抓照樣標案，這樣吃勞工錢」。

媒體追問他為什麼打局長？李明彥竟反問：「是我打嗎？法官說你拿鋼筋打人，那個是鋼筋打的，法官判決中有一審就這樣判決噢！法官對我中油案就這樣判決！」