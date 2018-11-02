賣靈骨塔的被賣骨灰罐的騙走55萬元

2018-11-02 11:51

［記者楊政郡／台中報導］興寶山公司業務員郭華元，得知趙某手中擁有金山陵園塔位30座要出售，上門游說佯稱要幫他賣塔位，搭配他的骨灰罐出售更有利，先買下他的骨灰罐，趙某一口氣簽了10份，交付55萬給郭，事後郭沒有幫他賣塔位，追了一年發現連興寶山公司都停業了，郭某被依詐欺罪判4月徒刑，並且與興寶山公司一併吐出不法所得55萬元。

台中地院判決書指出，郭男原是興寶山公司業務人員，負責銷售禮儀物料（骨灰罐），可抽佣15％。郭得知趙某持有「臺北縣私立全安泰紀念墓園金山陵園」塔位（下稱金山陵園塔位）30座，想要出售換現，而郭本身無管道銷售塔位，2011年4、5月間到趙某南投縣住處，遊說趙某買下他的骨灰罐，1個5萬5000元，就可代為銷售趙的塔位，趙可因此獲利。

趙因自己老邁沒有管道，誤信郭會幫他賣塔位，認為塔位加上骨灰罐確實讓民眾更容易接受 ，此交易模式有利可圖，2011年5月向郭華元簽訂10份尊鴻專案禮儀物料契約書（即10個骨灰罐），交付55萬元給郭，郭收款繳回興寶山公司，並自公司分得8萬2500元佣金。但事後並無任何代銷塔位作為，趙某催促、追討，2012年初電話查詢，發現興寶山公司已停業，始知受騙。

被告不承認犯行，辯稱他是有說要幫忙賣塔位，但沒有說保證要幫他賣出去，法官認為被告一口氣買10個骨灰罐，且連骨灰罐模樣都不用看，是誤信被告要幫他搭配塔位出售，否則買那麼多骨灰罐做何用？趙某所言可信，郭某是臨訟卸責之詞。