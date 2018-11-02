經商失敗負債上千萬 男與老母吞藥身亡、妻脫險

鄭男與妻子、母親住在高檔社區大樓內。（記者張瑞楨攝）

2018-11-02 11:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在台中市南區高檔社區大樓的50歲鄭姓男子，疑因投資經商失敗，負債達上千萬元，前天（10月31日）先把照顧母親的外籍看護工，帶到仲介公司休息，再與48歲陳姓妻子、71歲生病的母親，於住處臥室一起吞安眠藥等藥物輕生，鄭妻於昨天（1日）深夜甦醒，鄭男與老母則身亡。

鄭妻於昨天深夜甦醒，透過外勞與仲介公司通報中市消防局，救護人員與員警抵達時，鄭男與鄭母已經死亡，鄭妻送醫後脫險。她指出，動機是積欠上千萬元的龐大債務，中市警方於現場找到一封交代後事的遺書，裡面還叮嚀仲介公司，要為看護鄭母的外籍看護工，妥當安排新的雇主，詳細動機仍由警方調查中。

中市警局三分局初步調查，沒有子女的鄭男，因經商失敗，負債高達上千萬元，前天下午至傍晚之間，與因罹患慢性疾病，靠輪椅代步的母親、妻子商量後，3人決定輕生，他們先支開外籍看護工，請外勞先到仲介公司，稱「休息一陣子，再接妳回來」，再於中市南區忠明南路的住處臥房內，疑似吞服安眠藥等藥物輕生。

事隔一天一夜，鄭妻於昨天深夜10時許甦醒，見丈夫與婆婆已無氣息，打電話給外籍看護，由看護轉告仲介公司，向消防局報案，消防局會同警方抵達後，見鄭男與鄭母已無生命跡象，將鄭妻送醫後脫險，至今天上午為止，已能講話簡單描述過程。

警方於現場找到一封遺書，是簡單交代3人的後事，並叮嚀仲介公司，妥當幫外籍看護安排新雇主。附近住戶則說，並未見到鄭男一家人異常之處，對輕生一事甚感驚訝，全案由警方調查中。（12：31更新）

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