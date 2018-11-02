高市警破販毒集團 毒蟲「丟包」滅證

2018-11-02 11:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高市刑大偵八隊今宣布偵破一個活躍於林園區的販毒集團，警方前天拂曉攻堅破門逮人，驚醒睡夢中的「藥頭」王、洪2嫌，其中，洪嫌趁機將3萬元購入打算轉售牟利的毒品，丟出窗外滅證，遭眼尖幹員發現，人贓俱獲。

警方指出，落網王嫌（24歲）、洪嫌（23歲）年紀輕輕即染有毒癮，共組販毒集團，於今年8月份起於林園區專門販賣毒品海洛因及安非他命給不特定毒品施用者吸食，由王嫌負責購得毒品貨源後，再將毒品分裝交由洪嫌去發送販賣，藉此牟取不法利益。

高市刑大偵八隊（24分隊）獲得情資後，即與林園警分局共組專案小組，並報請高雄地檢署檢察官胡詩英指揮偵辦。

警方調查，犯嫌洪男因毒癮較重，打工所賺得的薪水大多拿去購買毒品施用，生活陷入困境，另嫌王男得知此情形後，誘以提供洪嫌三餐、住宿及毒品施用等條件，吸收洪嫌作為小弟，幫他運送販賣毒品之用，並以每小包500元、大包1000至2000元不等方式，交易毒品海洛因或安非他命。

專案小組蒐證掌握犯嫌行蹤後，10月31日清晨收網，乘2嫌尚在睡夢之際，破門攻堅，一舉將王男、洪男等人全數拘捕到案。

洪嫌發現警方上門，暗中將毒品丟出窗外欲湮滅證據，但遭專案小組眼尖發現，人贓俱獲。警方亦查獲購毒者周嫌等6人到案，全案共查獲第一級毒品海洛因11包（毛重6.26公克）、第二級毒品安非他命毒品計10包（毛重24.96公克）、電子磅秤、毒品吸食器、販毒聯絡使用行動電話5具、贓款現金新台幣58600元等相關證物，依違反毒品危害防制條例罪嫌，將王、洪2嫌移送高雄地檢署偵辦。

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