小轎車疑閃車失控 撞騎士、衝人行道釀2輕傷

2018-11-02 11:02

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區中正路42號，今日上午8時許驚傳追撞事故，37歲黃姓駕駛行經中正路往迴龍方向，車輛因不明原因突然失控，直接撞上一輛對向機車，汽車隨後又衝上人行道，直到撞上樑柱才停下，警消趕赴現場救援，所幸遭撞的18歲陳姓騎士僅有輕微擦傷，而車上1名女乘客也輕傷送醫，黃姓駕駛則是幸運無傷。

警方初步調查，遭撞的陳姓騎士當時行駛在中正路上欲左轉化成路，但未按規定兩段式左轉，而小轎車疑似為了閃避機車才失控撞上騎樓，但詳細肇事原因警方已介入調查中。