學生營養午餐供應商行賄 遭抽驗員舉發吃官司

2018-11-02 10:24

［記者楊政郡／台中報導］彰化縣員林合作農場場長黃健銘，是台中市9成學生營養午餐食材供應商，曾被農業局驗出農藥殘留不合格而被裁罰，去年3月農業局陳姓技士前往抽驗農藥殘留，在扮手禮中藏了約10萬元一疊鈔票，企圖討好陳員，陳員發現立即退回並報給長官，台中地院依貪汙治罪條例行賄罪判黃6月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年，附帶捐給公庫15萬元。

農委會與台中市政府組成聯合稽查小組，針對學校營養午養食材供應商，依「蔬果農業殘留抽驗採樣標準作業流程」等執行食材抽驗。黃健銘是「保證責任彰化縣員林合作農場」場長，2017年3月14日陳姓技士前往該農場執行抽驗（抽驗花椰菜、高麗菜、蚵白菜）等事宜。

抽驗（採樣送中興大學進行化驗）完峻後，黃詢問陳可否往後抽驗前，配合一下，事先透漏抽驗學校順序讓他們知道，好事先做準備，陳拒絕。

當天近中午陳離去前，黃餽贈烏龍茶1盒、紅茶2罐、橄欖油2瓶及有機番茄1盒當伴手禮，茶葉禮盒提袋暗藏約10萬元，企圖行求賄賂陳員。

陳不知情收受後，開車一路前往中興大學，途中卻收到黃以LINE傳送簡訊予陳，內容為：「陳先生，感恩您，茶葉裡面有一份作業程序的資料，請您先取出來查閱！謝謝您」、陳發現語意不正常，打開發現這包錢，回傳一個驚訝圖，黃又傳來「一份兄弟的心而已，感恩」，陳立即以電話聯繫表示不能收，立即回車送回農場，退回給黃某，同日陳某將上情告知長官。

今年5月原本被告與檢察官已完成認罪協商，但內容卻少了褫奪公權，台中地院法官依貪汙治罪條例行賄罪判黃6月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年，附帶捐給公庫15萬元，10萬元賄款沒入。