駕駛看傻！女騎士開25萬車禍估價單 「收驚算命8萬」

轎車與女騎士發生擦撞，事後女騎士開出財損估價高達25萬700元，其中「收驚算命8萬」，網友直呼「誇張」。（翻攝臉書爆廢公社）

2018-11-02 09:20

〔記者湯世名／彰化報導〕天價車禍估價單！一名駕駛與女騎士在彰化縣彰鹿路發生擦撞車禍，事後女騎士列出車禍估價單，裡頭竟洋洋灑灑列出總價高達25萬700元的財損，其中還包括「收驚、算命、改名、祭改」等儀式花費共8萬元，讓駕駛看傻眼，並稱女騎士當時也在滑手機，這個估價單太離譜，照片PO上網，大批網友嘲諷「根本獅子大開口！」「以為在開生日願望清單」、「這是月底到了想拚年終嗎」。

影片顯示，這名駕駛開車行經彰化縣福興鄉彰鹿路時，路邊一名女騎士疑似邊騎車左手還拿著手機觀看，中途雙方發生碰撞，車上的女乘客即說：「你看就是這樣，她在滑手機。」

事後這名駕駛的朋友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張女騎士開出的車禍估價單，讓網友全部看傻眼！第一項為人身財損，包括有安全帽、褲子、上衣、鞋子、皮夾、手機、手錶等，還有機車維修、醫院就診花費，另外還有民俗療法、醫療用品、職業損失、精神撫慰金與交通費用等，洋洋灑灑總金額高達25萬700元，金額驚人，讓網友看傻眼。

其中「精神撫慰金」更是讓網友直呼誇張，女騎士稱自己有宗教信仰，項目包括有收驚、算命、改名、祭改等儀式，花費共8萬元，網友嘲諷「根本就是獅子大開口！」「還好頭髮沒有一根一根算」、「以為在開生日願望清單」、「這是年底到了想拚年終嗎？」「騎車滑手機出車禍誰理你啊」、「看到這個金額就覺得當初幹嘛不撞x他」。

相關影音