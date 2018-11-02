毒蟲偷夾娃娃機零錢 變造車牌躲查緝

2018-11-02 07:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市1名36歲蘇姓吸毒者，因缺錢花用及買毒品，在龍井區台灣大道5段巷弄內1家夾娃娃機店，以自備的活動板手工具撬開娃娃機台錢箱後，直接竊取娃娃機內的零錢，烏日警方受理後調閱上百支監視器，查到是蘇姓嫌犯，移送偵辦。

蘇嫌有多次毒品前科，想買毒品又沒錢，將腦筋動到無人看管之娃娃機台上，日前深夜趁四下無人之際，在龍井區台灣大道5段巷弄內1家夾娃娃機店，以自備之活動板手工具撬開娃娃機台錢箱後，直接竊取娃娃機內的零錢。

商家發現報警，烏日警方受理後調閱上百支監視器，發現竊嫌使用變造後的機車車牌欲混淆警方辦案，積極循線追查，發現蘇嫌涉嫌重大，經通知前來說明，坦承偷竊不諱，將蘇嫌移送偵辦。

警方調查發現，36歲的蘇嫌有多次毒品前科，向警方表示因缺錢花用，便利用某天深夜2時許，前往龍井區台灣大道5段巷弄內1家夾娃娃機店，趁四下無人之際拿出活動板手工具撬開娃娃機台錢箱後，直接竊取娃娃機內之零錢，撬開10台機具，得手6萬元的錢幣，讓商家損失將近新台幣26萬元，得手的錢竟全部都拿去買毒品。

蘇嫌為躲避警方的查緝，當日先在家中將機車車牌，用膠帶將車牌9變成8，並戴上全罩式安全帽前往偷竊，來逃避混淆警方辦案追緝，以為神不知鬼不覺，想說警方應該不會找上門，但事與願違，沒多久警方就找上門了，真是法網恢恢疏而不漏。

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