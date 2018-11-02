拿鋼筋打傷北市勞動局長 李明彥請2律師辯護仍聲押

2018-11-02 01:28

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市政府勞動局長賴香伶，前天在市府辦公室內遭歹徒持鋼筋敲頭攻擊，送醫急救縫了11針，兇嫌李明彥犯後從市府側門逃逸，台北地檢署重大刑案專組「御組」檢察官林錦鴻簽發拘票逮人，昨天下午3點，警方在捷運新埔站逮獲李嫌，警詢後依重傷害未遂、妨害公務等罪移送北檢；今天（2日）凌晨訊後以有逃亡及反覆實施之虞為由聲押。

據悉，檢警調閱監視器畫面發現，李明彥前天行兇後，便搭乘捷運到處遊蕩，包括台北車站、市政府、南港及內湖等站，都有進、出站紀錄，前晚最後一次出站紀錄則位於淡水站。

檢警調查，李明彥犯後便將手機關機，逃亡期間都沒開機，也沒有跟親友聯絡及使用LINE等通訊軟體與外界聯繫，口袋只有數百元鈔票的他，前晚則在淡水過夜；被問到用來行兇的鋼筋所在何處？他向檢警表示丟在淡水。

昨天下午3點，李明彥在新埔站出沒時被查獲，他向警方聲稱要打電話給家人及找律師，但他將手機開機後，第一件事竟是自拍照片上傳臉書，還PO文：「我在新埔站被警察攔到了」。

李明彥昨晚9點30分被移送至北檢，他有2名委任律師幫忙辯護，1名是他自費請來的，1名則是勞團幫他請的；他庭訊前對著媒體大喊：「5年了，我收到超過5百份公文，寄出超過1千封信，中油、北捷、榮總照樣標，被抓到也一樣標，台北市的公司還是同一間集團，只有勞工會受到迫害，這些高官、廠商完全都沒有事，被抓照樣標案，這樣吃勞工錢」。

媒體追問他為什麼打局長？李明彥竟反問：「是我打嗎？法官說你拿鋼筋打人，那個是鋼筋打的，法官判決中有一審就這樣判決噢！法官對我中油案就這樣判決！」