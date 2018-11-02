想「黑吃黑」獨吞百萬贓款 車手大膽找警護鈔

2018-11-02 00:09

〔記者王駿杰／新竹報導〕真是膽大妄為！23歲林姓男子在詐騙集團擔任車手，月前受命到新竹市一間銀行提領百萬元巨額贓款，他見錢眼開，竟自作聰明向警方申請護鈔，打算在員警戒護下趕走另名監控他的同夥，來個「黑吃黑」，但林男卻不擅長說謊，員警提問時他眼神閃爍，交代不清護鈔緣由，最後被警方識破，狼狽被逮。

警方調查，林男有詐欺、偽造文書前科，他加入電信詐騙集團擔任提款車手，並將自身銀行帳戶賣給集團，作為人頭帳戶。今年9月13日上午，該詐騙集團以健保費遭盜用等老梗，向張姓被害人詐走130多萬元，並將款項匯入林男戶頭。

警方表示，林男接獲詐騙集團指示，13日上午就從新北市南下至新竹，下午在另名詐騙集團同夥監控下至銀行臨櫃取款，將戶頭內90萬元贓款取出，交給同夥後，就可獲得10萬元酬勞。

林男拿著存摺走進銀行，向行員謊稱要提領修繕房屋的工程款，他一時好奇，向行員查詢帳戶餘額，卻意外得知有130多萬元鉅款，腦中浮現白花花的鈔票景象，便動起歪腦筋，要求行員通知轄內派出所到場護鈔，打算藉警將同夥趕跑，私吞全數贓款。

警方指出，林男透過行員向警方要求護鈔至新竹火車站，卻說不出理由與明確地點，遭警方回絕，之後又將護鈔地點改為新竹高鐵站，但警方以無法護鈔至外縣市為由二度拒絕，同時覺得有異，立刻派線上巡邏員警趕往現場了解狀況。

你到底要幹嘛！員警見了林男，劈頭就問為何申請護鈔，地點又一直改變？林男不擅說謊，身體微微顫抖，眼球轉不停，他先看了銀行外的同夥一眼，情急之下告訴警方他遭門外一名黑衣男子跟蹤（指同夥），擔心款項遭搶，才會申請護鈔。

警方順著林男指引的方向走到銀行外盤查該名黑衣男子，初步查證對方並無不法，便留下資料，到林男面前用銳利眼神上下打量，林男瞎掰不下去，只好承認是詐欺車手，身上多本帳冊也遭查扣。

林男向警方供稱，他原打算向詐騙集團販售銀行帳戶，對方卻要他先去提領贓款，當下他見錢眼開想獨吞，才會異想天開向警方申請護鈔，藉此甩開同夥，全案訊後依詐欺罪嫌將林男法辦。