高中師生從警巧合分發同分局 學生笑：老師變學長！

宜蘭縣蘇澳分局警員蕭宗璿（右）、劉致廷（左），曾是高中師生關係，巧合分發在同一分局服務。（記者張議晨翻攝）

2018-11-01 22:41

〔記者張議晨／宜蘭報導〕曾擔任高中教師的宜蘭縣蘇澳分局警員蕭宗璿，前年卸下教職轉考警察，今年初分發至蘇澳派出所，曾是蕭宗璿學生的警員劉致廷，正巧也在日前分發到蘇澳分局，雖師生倆分派不同派出所，但難得緣分仍讓劉致廷驚呼「老師變學長！」

36歲的蕭宗璿，長相俊挺、個性幽默，曾在彰化縣和美實驗高中擔任公民老師，他說，因為代課教師工作不穩定決定從警。

20歲的劉致廷則是和美實驗高中學生，但在高3時曾面臨志向選擇問題，正巧蕭宗璿課堂上的一句話「讀什麼科系不重要，重要的是未來自己想要做什麼」，劉致廷決定從警，高中畢業後報考警專，日前畢業分發至蘇澳分局馬賽派出所。

不過，兩人雖有兩年師生情，但畢業後卻斷了聯繫，直到去年在火車上的一場「巧遇」，劉致廷才嚇一跳「老師你怎麼跑去當警察！」

劉致廷笑說，當時他從台南準備返回彰化，正巧老師在台南第五分局實習，休假時也剛好要回彰化，且兩人火車座位正好在一起，他才知道原來老師轉考警察。

火車上巧遇讓師生倆恢復聯繫，最後分發同分局服務，劉致廷說，蕭老師上課幽默、風趣，在校時就很受同學歡迎，他會選擇報考警專，有很大一部分也是受到老師的鼓勵。

「沒想到以前的公民老師，卻成了我從警後的另一位導師」劉致廷笑說，希望我們互相照應，一起在警職加油。