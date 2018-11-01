11/1 威力彩又摃龜！下期上看16.1億！今彩539一注獨得、雙贏彩摃龜！

威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

2018-11-01 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月1日）開獎的第107000088期威力彩，頭獎摃龜，至今已連摃47期，下期獎金上看16.1億！而第107000169期今彩539，頭獎1注獨得，由基隆市安樂區安樂路二段235號的瑞光彩券行開出；第107000166期雙贏彩，頭獎摃龜。

第107000088期威力彩中獎號碼為：「08、12、23、25、27、38，第二區：06」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共40注中獎，每注可得15萬元；肆獎共333注中獎，每注可得2萬元；伍獎1781共注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬3105注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬3734注中獎，每注可得400元；捌獎共12萬5451注中獎，每注可得200元；玖獎共17萬767注中獎，每注可得100元；普獎共27萬4280注中獎，每注可得100元。

第107000088期38樂合彩中獎號碼為「08、12、23、25、27、38」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合145注中獎，每注可得5750元；二合共3318注中獎，每注可得750元。

第107000166期雙贏彩中獎號碼為「03、05、07、10、12、13、17、18、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共349注中獎，每注可得500元；肆獎共4556注獲得，每注可獲得100元。

第107000262期今彩539中獎號碼為「14、26、28、31、37」，頭獎1注獨得，每注可得800萬元；貳獎共190注中獎，每注可得2萬元；參獎共5688注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3272注獲得，每注可獲得50元。

第107000262期39樂合彩中獎號碼為「14、26、28、31、37」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共222注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6086注中獎，每注可得1125元。

第107000262期3星彩中獎號碼為「364」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000262期4星彩中獎號碼為「6749」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」