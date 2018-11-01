新手爸撞違停聯結車亡 家屬泣求行車紀錄器找真相

違停半聯結車佔據半個車道，徐姓騎士撞上左後側傷重不治。（記者鄭名翔翻攝）

2018-11-01 22:01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市33歲的新手爸爸騎車行經竹南鎮科專八路時，撞上違停在路旁的半聯結車，胸部嚴重受創，緊急送醫急救，但傷勢持續惡化，昨日仍宣告不治。家屬悲痛萬分，事後PO文尋求目擊證人及行車紀錄器，盼還原真相。48歲半聯結車徐姓駕駛被依業務過失致死罪移送，以1萬元交保候傳。

竹南警方表示，案發於上月28日早上6點55分，徐姓騎士上班途中，行經科專八路與科專七路171巷口，不慎撞上前方違停佔據半個車道的半聯結車左後方，車頭嚴重毀損，徐姓騎士胸部受重創，儘管轉送台中童綜合醫院，但搶救4日仍回天乏術。

肇事的徐姓駕駛謊稱，當時正臨停操作堆高機搬運磚塊至一旁工地，附近有設置交通錐及專人指揮，不知為何會釀意外。但警方追查發現，交通錐為案發後才擺設，現場也無人指揮，徐姓駕駛想逃肇責故扯謊，但仍被揭穿，被依業務過失致死罪移送苗栗地檢署，現以1萬元交保候傳。

但死者家屬仍對案發過程感到疑點重重，認為肇事駕駛及工地相關人員皆有所隱瞞，在網路PO文求案發當時的路過車輛能夠提供行車紀錄器畫面，釐清案發始末。