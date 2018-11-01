攻擊賴香伶被逮捕 李明彥移送北檢大聲抱怨這事

今晚9點30分，李明彥被依妨害公務等罪移送北檢，訊後不排除被以有逃亡及反覆實施之虞為由聲押。（記者錢利忠攝）

2018-11-01 21:55

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市政府勞動局長賴香伶，昨在市府辦公室內遭歹徒持鋼筋敲頭攻擊，送醫急救縫了11針，凶嫌李明彥犯後從市府側門逃逸，台北地檢署重大刑案專組「御組」檢察官林錦鴻簽發拘票逮人，今天下午3點，警方即在捷運新埔站逮獲李嫌，今晚9點30分，他被依妨害公務等罪移送北檢，訊後不排除以有逃亡及反覆實施之虞為由聲押。

今晚9點30分，李明彥被移送至北檢時，對著媒體大聲表示意見，強調「5年了，我收到超過5百份公文，寄出超過1千封信，中油、北捷、榮總照樣標，被抓到也一樣標，台北市的公司還是同一間集團，只有勞工會受到迫害，這些高官、廠商完全都沒有事，被抓照樣標案，這樣吃勞工錢」。

他被媒體追問為什麼打局長？他竟反問：「是我打嗎？法官說你拿鋼筋打人，那個是鋼筋打的，法官判決中有一審就這樣判決噢！法官對我中油案就這樣判決！」

檢警調查，41歲李男曾多次陳情，要求全面勞檢北捷委外廠商；北市勞動局調查後曾開罰派遣公司，但李男仍不滿，竟於今年1月31日，在賴香伶臉書留言：「殺柯文哲、殺法官，殺公務員」而被送辦。

李男在士林地院審理期間，曾揚言若獲判有罪，將會去揍政府官員；今年8月3日，士林地院依恐嚇公眾罪判他2月徒刑，未料，他竟真的攜械攻擊官員。

昨天上午，李男行兇前曾到北市府政風室理論，下午3點57分突然衝進勞動局長室，見到賴香伶就持鋼筋鈍器朝她的頭部攻擊，犯後隨即從市府大樓側門逃逸。