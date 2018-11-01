無業男刺死友人債主 所長一席話讓他改口承認

樹林警分局押解持刀刺死曾姓男子的郭典霖（右2）。（記者吳仁捷攝）

2018-11-01 23:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市曾姓商人在樹林一間釣蝦場碰上欠他13萬的粗工李瑞鵬、同夥郭典霖、陳元盛，曾男催討債務不成，反遭對方3人圍毆，混亂間，無業的郭嫌掄起旁邊一把折疊刀上前，與曾男雙雙摔落時，刺中曾男腋下、後腰，曾男送醫不治，郭嫌擔心犯下大錯，一度矢口否認持刀殺人，警方過濾監視器還原，加上在逃主嫌到案否認持刀，郭嫌心防開始動搖，直到樹林所長謝宜峰告知郭嫌，如果不是預謀殺人，可以找法扶律師提供協助，郭嫌才改口墜落樓梯時，刺及曾嫌，全案宣告偵破。

警方調查，34歲李瑞鵬有毒品、妨害自由前科，1日凌晨，他與27歲郭典霖、23歲有妨害自由前科的陳元盛到樹林大安路釣蝦場續攤，未料撞見李嫌債主曾男，曾男多次催討債務不成，要李男等人上樓喬債，雙方在2樓樓梯口大打出手，李、郭、陳3人圍毆曾男，郭男打到眼紅，隨機拿起旁邊一把折疊刀，二度加入戰局，沒多久與曾男都跌落樓梯。

郭嫌墜落梯間後，手腳遭刀劃傷、摔傷，疼得哀叫，但他起身後，發現曾男倒臥血泊，曾男姪子也從樓上衝下來關切並報案，警、消到場救人，將失去生命徵象的曾男送醫，郭嫌則一拐一拐跳上救護車，最後曾男傷重不治，郭男戒護送醫包紮後，被帶回偵訊。

警方調查，無業的郭典霖沒有前科，對於鑄下大錯，還可能面臨鉅額求償，擔心沒有工作無力償還，恐連累家人，堅持否認涉案，只說有持刀，但李嫌、陳嫌都否認持刀殺人，警方過濾現場監視器畫面，佐證郭嫌持刀，加上樹林所長謝宜峰對曉以大義，如果不是預謀持刀殺人，不妨說出來，警方也會代轉法扶律師協助，一語打中郭男心聲，他才改口持刀誤傷曾男，否認有殺人意圖，讓全案水落石出。

專案小組說，目前李、郭、陳3嫌都辯稱是臨時衝突打人，但都未供出債務來源，雖從查訪得知疑為債務，李嫌有毒品前科，不排除是黑吃黑等因素欠債，李嫌才向曾男借錢，衍生殺機，將繼續追查債務來源，還原全案。

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