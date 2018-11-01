風城狂風威猛！紅綠燈桿「當頭棒喝」小汽車

新竹的狂風，今天下午發生紅綠燈桿被颳倒砸中行進間自小客車的意外，所幸駕駛人平安。（取自新竹爆料公社）

2018-11-01 20:44

［記者黃美珠／竹縣報導］風城的風真有夠狂！新竹縣竹北市光明6路東2段、嘉興路口，今天下午約4點半，1輛黑色、行進中的自小客車，竟然被1根疑似不敵連日狂風的紅綠燈桿「當頭棒喝」，直接砸中車頂。警方獲報到場發現汽車駕駛人幸運只是嚇了一大跳沒有受傷。另外今天中午在新埔大橋也發生路燈燈桿被狂風攔腰折斷，直接倒向車道的意外，也所幸也沒造成用路人的傷害。

中央氣象局新竹氣象站表示，新竹縣近日因為颱風玉兔和東北季風共同影響，狂風大吹。今天最大瞬間陣風雖然發生在凌晨1點42分，每秒風速高達21公尺，約是9級風的威力。以輕度颱風中心眼位置平均風力超過7級來看，今天白天平均風力都維持在4到5級之間，顯示狂風確實威猛。

從新竹氣象站記錄顯示，今天早上11點，瞬間最大陣風為每秒15.5公尺，屬於7級風。中午12點過後雖然逐漸減弱，但仍每秒保有14.3公尺、同屬7級風的強度。到了下午1點，瞬間最大陣風下降到每秒13.2公尺，仍具6級風的威力。傍晚5點的5級風，每秒風速仍有9公尺。

竹北警分局六家派出所表示，前述自小客車的意外，是在下午4點半左右發生，車主開著愛車沿著光明6路要往高鐵方向去，沒想到才剛過新竹喜來登大飯店，經嘉興路口時，竟然被原本就已搖搖欲墜的紅綠燈桿瞬間倒下而砸中車頂。

目擊者把前述驚險的狀況拍下上傳臉書粉絲頁後，有人罵「都在忙選舉，真的沒達到停班課的標準嗎？」有人說「車主該去買樂透」因為這樣的機會很「難得」。也有人認為「車主很倒楣」，提醒記得去聲請國賠。