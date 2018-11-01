11/1 頭獎上看14.4億威力彩獎號在此 雙贏彩、今彩539 也開獎

2018-11-01 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月1日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：08、12、23、25、27、38，第二區：06。

38樂合彩：08、12、23、25、27、38。

雙贏彩：03、05、07、10、12、13、17、18、20、21、23、24。

今彩539：14、26、28、31、37。

39樂合彩：14、26、28、31、37。

3星彩：364。

4星彩：6749。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）