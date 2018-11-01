11/1 頭獎上看14.4億威力彩獎號在此 雙贏彩、今彩539 也開獎

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月1日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：08、12、23、25、27、38，第二區：06。
38樂合彩：08、12、23、25、27、38。
雙贏彩：03、05、07、10、12、13、17、18、20、21、23、24。
今彩539：14、26、28、31、37。
39樂合彩：14、26、28、31、37。
3星彩：364。
4星彩：6749。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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38樂合彩：08、12、23、25、27、38。
雙贏彩：03、05、07、10、12、13、17、18、20、21、23、24。
今彩539：14、26、28、31、37。
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