偷情被發現 他勸說女兒「小三可潤滑家庭」

已婚陳姓男子與中國籍黃姓女子偷情被發現。（情境照）

2018-11-01 18:59

〔記者王定傳／新北報導〕已婚陳姓男子與中國籍黃姓女子偷情被發現後，仍不想斷絕關係，反而跟女兒說：「她（指黃女）如果能留在我身邊，其實也幫我們家庭增加了潤滑的功能，她很孝順也會孝敬阿嬤，照顧老爸的晚年」，還幫小三跟元配致歉：「她知道破壞了我們家庭的和諧，很對不起妳」陳妻氣憤求償，新北地院審理後判2人賠償20萬元。

據了解，陳男與黃女於2016年5月結識後旋即陷入熱戀，2人曾攜伴多次出遊、拍攝親密照片，被發現後，陳男向妻女坦言此事，黃女更向元配表示2人是真心相愛，望元配成全，陳妻氣憤提告，但刑事部分無法證明2人有發生性行為，告不成，民事部分則求償100萬。

陳、黃2人均否認偷情，但法官認為，雖無法證明2人有發生性行為，但依元配所提的照片中可看出，2人互相環抱肩頸、腰際，還有臉頰相互依偎、勾手及牽手情形，已逾越一般男女正常社交舉止分際。

不僅如此，陳男還傳訊給女兒稱：「可能我自己當初想法比較單純，自認事情可以兩全其美，才照實告訴妳媽，希望取得她諒解，沒想到事情會搞到這樣，唉……做人好難啊；她如果能留在我身邊，其實也幫我們家庭增加了潤滑的功能，她很孝順，也會孝敬阿嬤，照顧老爸的晚年，她並不想破壞我們的家庭…一段不被人看好接受的感情確實痛苦萬分」。

陳男甚至代小三向元配道歉：「她也很自責，一直要找時間當面向妳道歉，她知道破壞了我們家庭的和諧，很對不起妳，她也希望我以家庭為重，她自己不重要，要犧牲就犧牲她，真的肺腑之言……」等，法官審理後判2人賠償慰撫金20萬元。