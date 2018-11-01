最噁暴力討債！逼父債子償 暴打關水桶強灌屎尿

蘇男等人遭移送法辦。（記者余衡翻攝）

2018-11-01 20:24

〔記者余衡／新北報導〕刑事局、新北市刑大及土城警分局選前掃黑，日前逮捕以21歲蘇姓男子為首的6名幫派分子，經查，蘇男等人討債花招百出，曾到台北市議員候選人住處及服務處恐嚇、噴漆搞破壞，還學古惑仔霸佔店面不消費，甚至逼迫債務人吞下屎尿，囂張行徑令辦案人員直呼噁心！

警方調查，蘇男自稱天道盟太陽會成員，平日以聚眾暴力討債為業，今年4月間他接獲周姓男子委託，指與台北市某議員候選人有200萬元債務糾紛，蘇男率眾直闖候選人服務處嗆聲，「我們太陽會過來討債！」還多次到候選人住處噴漆、破壞監視器，被害人不堪其擾，求助警方。

警方還查出蘇男等人日前處理一件消費糾紛，率眾到台北市林森北路上一間酒吧，一人一桌霸佔座位，整晚都不消費，還恐嚇店主若不賠償當事人損失，就要讓酒吧從此無法營業。

近日在新北市土城處理一筆400萬元債務時，蘇男等人聯繫不上債務人馬姓老翁，竟將馬翁兒子帶往廢棄天台毆打，要求父債子償，馬男拿不出鉅額現金，竟被關進大型塑膠水桶，遭蘇男等人強灌屎尿，造成馬男身心嚴重受創。

全案經警方長期蒐證，昨天兵分多路拘提蘇男等6人到案，查扣本票、棍棒、金融卡及存摺等證物，全案訊後依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由其詐欺等罪移送法辦。