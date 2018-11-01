麵包香掩蓋毒臭！警遛緝毒犬破製毒廠 起出上億元K毒

警方破獲製毒工廠。（記者洪臣宏翻攝）

2018-11-01 18:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕劉男與陳姓妻舅選在麵包工廠旁開製毒工廠，企圖以麵包香氣來掩蓋煉毒臭味，保三總隊緝毒犬「那美」不負眾望，助警起出市值上億元K毒，警方發現陳嫌才21歲，從東南亞引進新的製毒技術，還收了18歲黃姓徒弟，幾為全國最年輕製毒師傅。

保三總隊第二大隊接獲情資，36歲劉男與21歲陳姓妻舅籌組製毒工廠，不過，他們在高雄燕巢、大社及仁武地區不斷租廠房流竄，歷經半年查緝，發現他們10月間落腳仁武區開始製毒。

橋頭地檢署指揮保三、刑事局偵三隊、高雄市刑大、仁武及湖內分局組成專案小組偵辦，10月20日到仁武、大社區交界的鐵皮工廠查緝，起出K毒成品12.85公斤、液態半成品116.65公斤及原料、製毒器具，逮捕正在熟睡的陳、黃2嫌，並循線在屏東東港逮捕劉姓主嫌。

專案小組指出，這個集團刻意選在麵包工廠旁製毒，試圖以麵包香氣掩蓋製毒臭味，幹員帶著緝毒犬「那美」喬裝成晨運或遛狗民眾搜尋，「那美」沒被麵包香味干擾，揪出製毒工廠位置。

警方也發現，集團成員都沒有前科，陳嫌18歲就從網路學習到製毒技術，高中畢業後就到東南亞國家，疑似從事販毒，並從其他國家製毒師傅學習更新製毒技術，這次破獲毒品的純度比市面上高出許多。

專案小組人員說，他們進口純度不高K粉提煉，不僅將製毒時程縮短到3天，比傳統工法的一星期少了許多，臭味逸散減少許多，製毒工具也輕量化，方便隨時遷移。

劉姓等成員應訊時供稱，他們第一次製毒就被查獲，尚未販賣出任何毒品。警方將3人依毒品罪嫌送辦，聲押禁見獲准，正追查毒品上下游。

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