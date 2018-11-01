殺小姑水泥封屍判無期 狠心大嫂上訴開庭竟展笑意

2018-11-01 17:52

〔記者楊國文／台北報導〕40歲婦人張芳馨與葉姓小姑長期不睦，她不滿葉女打電話到她娘家抱怨，氣憤持啞鈴狠砸葉女頭部，見她沒死，還把她拖進浴室，把葉女的頭押入澡盆活生生溺死，再以水泥封屍在房間內，新北地院斥責張女犯案手法殘忍，考量她自首可減刑，並與家屬和解、有悔意，輕判無期徒刑，高等法院今天首度開庭，庭訊開始時，張女竟展露笑意，法官訊問時，她才正色稱「我認罪，但判無期徒刑太重」，律師團請求替張女做心理鑑定，但檢方認定沒必要。

高院今天提訊張芳馨出庭，她戴著口罩，但拿掉後，張女和律師團說話時一度露出笑意，心情看似不錯。

庭訊開始，承辦法官簡志龍訊問張女上訴理由，她承認所有犯罪事實，「我認罪」，但接著說一審判她無期徒刑，「判太重，希望能判輕一點。

律師團主張，一審量刑時，認為張女符合自首要件、又和被害家屬和解、犯後態度良好，最後仍只判無期徒刑，並未考量相關量刑因素，判無期徒刑仍嫌判太重。

律師團並說，一審未同意對張女進行心理鑑定，但律師團認為有必要了解張女犯罪心理、動機、小時候到大的遭遇等，請求法院調取父親病歷資料、小孩就學紀錄，做為審判參考。

高檢署蒞庭檢察官許鈺茹說，張女的律師團聲請狀列舉調閱張女個人、父親和小孩等大批資料，看不出和她犯案有何關聯，也看不出有進行心理鑑定的必要。合議庭將評議有無對張女進行心理鑑定的必要，並訂12月27日再開庭。