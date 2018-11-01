煙硝味重！控張立傑發不實文宣 吳顯森提告

2018-11-01 16:53

〔記者楊政郡 歐素美／台中報導〕台中市潭雅神選區市議員候選人吳顯森（現任國民黨市議員），上月31日到台中地檢署遞狀控告，對手張立傑（現任無黨籍市議員）服務處人員疑似發放不實文宣，中檢今（1日）上午進行分案偵辦。

吳顯森訴狀中指出，市議員張立傑在去年12月14日及今年1月9日在太陽電台上，誣指吳顯森在大雅鄉長任內，發包的生命藝術館樹葬區工程傳出有弊案；102年由區公所發包的神主牌案疑有綁標案，似是而非張冠李戴！他已在今年2月申告張立傑妨礙名譽，目前此案偵查中。

吳顯森說服務處近日又接獲熱心選民告知，張立傑又針對生命藝術館案，印製大量文宣攻擊他，於第五選區（潭子、大雅、神崗選區）內大量散發，10月31日上午有穿著市議員候選人張立傑背心的工作人員，竟公然「侵門踏戶」將該陣營所印製的「不實文宣」送到他的服務處，充滿挑釁的意味濃厚，他立即前往中檢按鈴申告張立傑涉嫌違反選罷法。

張立傑表示，他只是引用媒體報導製作文宣，也未散播不實謠言或人身攻擊，哪算抹黑？要告就告。 至於吳顯森質疑其故意到吳的服務處散發文宣是故意挑釁，張立傑說，「我也收到吳顯森攻擊我的文宣」，難道吳也是故意挑釁？強調文宣是外包工作人員發放，並不知情。

吳顯森競選總部強調，選舉應是以政見訴求，尋求選民支持，不應該以不實的抹黑文宣、技倆來打擊對手，為端正選風，請求檢調單位應儘速深入調查、揪出不法，還給各候選人公平正義的選舉環境。