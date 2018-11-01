偷垃圾車肇逃又拿筆電砸人 男賊躲大排水溝仍落網

李嫌逃逸時，躲入大排水溝中，遭警方與消防人員下水撈起。（記者陳恩惠翻攝）

2018-11-01 16:27

［記者陳恩惠／台北報導］新北市環保局垃圾車今年8月16日遭慣竊李謹順偷走後，在北市承德路狂飆，行經文林北路口突然左轉，撞倒騎士後肇逃；同月23日潛入洲美街幼兒園行竊，遭負責人發現後，竟將贓物丟傷人後逃逸落網，士林地檢署調查，將李嫌聲押獲准後並依肇事逃逸、竊盜未遂及過失傷害等罪起訴，由於李嫌為累犯，檢方要求加重其刑。

檢警調查，李男是台北市警局列管的慣竊，未婚，無業，平時在北投、士林及淡水、三重、蘆洲等地區偷竊維生，缺什麼東西就偷什麼東西，得手後就將竊來的各式贓物，拿到跳蚤市場便宜賤賣換現金。

李坦承竊車是為了代步，但他否認肇事逃逸，辯稱不知與機車騎士發生碰撞，還否認有行竊幼兒園，表示電視機是他自己帶去的，逃跑時也沒有攻擊曾姓負責人。

起訴書指出，李曾有過失致死、毒品等前科，曾因竊盜案判刑，假釋出獄後仍不知悔改，8月16日，竊取新北市政府環保局垃圾車，行經承德路6段與洲美街、文林北路5巷，貿然左轉，未注意前車狀況，撞倒鄭姓女機車騎士後，肇事逃逸，造成右手骨折、左膝受傷。

同月23日下午4時，由北市洲美運動公園游泳池旁樓梯侵入幼兒園倉庫行竊時，遭幼兒園曾姓負責人父子發現，李當場拿起筆電丟向曾男，朝外急奔，造成曾追出時重心不穩倒地受傷；李嫌稍後躲入大排水溝欲逃離，遭警方圍捕到案。