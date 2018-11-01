愛心捐款箱大盜落網 2個月犯案13起得手3萬餘元

2018-11-01 16:28

〔記者王冠仁／台北報導〕原本擔任接送司機的47歲男子詹育松，今年中因與人發生行車糾紛遭解雇，他失業後求職碰壁又花光積蓄，今年9月到鬍鬚張魯肉飯各分店偷走愛心捐款箱；犯行被媒體披露後，改去彩券行、飲料店繼續偷愛心捐款箱，直到日前被台北市刑警大隊肅竊組幹員逮捕，警方查出他至少犯案13起，得手3萬餘元。

警方調查，詹男原本在一家運輸公司擔任桃園機場的接駁車司機，工作3年多來表現正常，不過他在今年年中工作途中與人發生行車糾紛，公司最後決定將他開除。他失業後頓失收入，不僅居無定所還花光積蓄，他走投無路之下開始行竊。

詹看準許多店家都有放置愛心捐款箱，且不少店員忙於招呼客人，鮮少注意；詹從今年9月多開始，犯案時都戴眼鏡、穿襯衫與西裝褲，假扮成上班族模樣，再以步行的方式前往鬍鬚張魯肉飯各分店，告訴店員要外帶一份魯肉飯套餐，再趁店員準備餐點疏於注意之際，趁機偷走放在櫃台附近的愛心捐款箱。

有不少店家陸續發現愛心捐款箱不翼而飛，調閱監視器畫面後發現遭竊報警。警方發現詹專門鎖定鬍鬚張行竊，先要求店家將愛心捐款箱擺到其他不易被偷之處，同時分析詹行蹤。

不出警方所料，詹事後想再去鬍鬚張犯案時找不到愛心捐款箱，只好改去飲料店、彩券行犯案；警方趁機鎖定他行蹤，趁他上月23日到台北市武昌街一家彩券行犯案時逮人。

詹落網聲稱，他缺錢孔急，無奈之下只好四處行竊度日。警方粗估詹以此手法2個多月來在雙北地區犯下13起案件，每次得手金額2百至3千多元不等，13起案件共得手3萬多元；警方最後將他依竊盜罪嫌送辦。

據了解，警方除將詹男送辦外，也協助他更生，目前詹已經找到工作，在工地擔任臨時工。