傅崐萁移監台北無關選舉 花監說分明

2018-11-01 16:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁因合機案被判刑8月確定，9月25日入花蓮監獄服刑，上月30日被移送到設於台北看守所內的台北分監，引發花蓮地方人士解讀為刻意切斷傅和樁腳接觸。花蓮監獄今午出面說明指出，傅崐萁尚有案件係屬在台北高院，11月間要開庭，高院日前請法警到花蓮監獄提人，而傅先生入監時就已簽署除家人以外的朋友都拒絕會面的聲明，因此至今除立委徐榛蔚跟王金平辦理過特見，其他的立委特見都遭本人婉拒。

前花蓮縣長傅崐萁炒作合機電線電纜公司股票，案件纏訟14年，被依違反證交法判刑8月定讞，沒收不法所得6300萬餘元，傅中秋節隔天至花蓮監獄服刑。上月30日移監台北看守所，有媒體稱這可能是要「切斷傅崐萁樁腳前往接觸及探視」，不過這項揣測遭法院及法務部否認，台北高等法院表示，傅崐萁另涉的凱聚炒股案14日要開庭，考量人力調度才移監。

花蓮監獄副典獄長朱介民在媒體要求下出面說明指出，傅崐萁尚有案件係屬在台北高院，11月14日上午要開庭，高院為便於審理，日前發出借提票，請法警到花蓮監獄提人，並把他寄禁於台北分監內，等到法官認無借提的必要，就會解還回花監，法務部只是配合高院的審理流程，並未主動介入，盼外界勿過多聯想。

朱介民說，傅先生在入獄時簽署個人隱私保密要求，所以獄方無法吐露任何傅先生在獄中的情況，而且當時也有簽署拒絕會面的切結書，要求獄方除了妻子徐榛蔚的會面，其他的特見、會面都婉拒，10月1日是立委徐榛蔚申請特見，陪同人員是立委王金平，其餘立委的申請特見，都遭傅先生婉拒。

傅崐萁仍有1件纏訟18年的台鳳炒股案尚未定讞，此案是台鳳負責人黃宗宏找當時的股市名人黃任中（已歿）等人合作，籌集12億多元，在利多消息公告前，以人頭大量買進股票，等消息公告、股票上漲後出脫；台鳳當時的股價從每股70多元一路飆漲至250多元。檢方調查黃的資金，衍生出傅崐萁等人炒作其他家公司股票，傅被控當年向黃任中借款，以相對成交等方式連續炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票，危害證券金融市場交易秩序。

一審時，傅崐萁被認定違法炒股、洗錢，被判有期徒刑6年、褫奪公權4年，併科新台幣3500萬元罰金。高院二審時，傅被依證交法處4年徒刑，併科罰金2千萬元。到了高院更二審，又減為3年。但最高法院認為更二審侵害傅的訴訟防禦權，傅涉及華隆案的部分也漏而未判，撤銷傅的部分，發回更審；更三審庭期目前仍在陸續進行中。

傅崐萁移監消息傳出，在許多花蓮人社群網站引起熱烈討論，多數花蓮網友痛罵：「民進黨看祢們還有什麼招，徐榛蔚當選」、「追殺他票也不會是民進黨的」、「招很多啊～」、「堅定信念挺榛蔚，國家正遭受蔡英文團隊亂搞，懇請各位這次請不要投民進黨」、「就是不投你民進黨」；少數意見則認為：「民進黨不在意花蓮有沒執政～只是花蓮人自己要想想倒是真的」、「到台北吃營養午餐吧！」