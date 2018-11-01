阿里嘎多！日男一中商圈遺失手機 警跨海連絡家人助找回

2018-11-01 14:06

〔記者許國楨／台中報導〕日籍男子菅原來台自助旅行在一中商圈掉了手機，警方查看手機內容研判為日籍遊客，透過手機通訊軟體跨海聯絡失主親友時還一度被以為在惡作劇，最後以英、日文費了一番功夫解釋來龍去脈才輾轉聯絡到菅原領回，讓他能開心繼續紀錄旅遊的點點滴滴。

台中市第二分局育才派出所警員施睿青、沈建榮前天受理民眾在一中商圈拾獲智慧型手機，查看手機全是日文介面，且相簿內有多張男子在台各地的旅遊獨照，研判是日籍遊客遺失，曾任外事警察多年的施員嘗試使用手機通訊軟體傳送訊息給手機中聯絡人，雖順利聯絡上失主姐姐，但對方突然接到台灣警察訊息以為是弟弟惡作劇，讓警方哭笑不得。

經施員以英、日文費了一番功夫向她解釋來龍去脈，日女才放下戒心表示會想辦法聯絡弟弟，約莫過了1個半小時，果見日籍男子菅原焦急跑進派出所表示要領回遺失手機，他接到手機馬上確認照片資料都還在才鬆了一大口氣，原來菅原獨自來台灣自由行，每到一個景點就會用手機拍照紀錄，再傳到平板電腦上，將每日心得記錄在部落格上。

當日在公車上接收到平板傳來姊姊的訊息才發現手機不見了，急忙再搭車到育才所找回手機，得知台灣警察竟是透過通訊軟體聯絡到日本家人的方式又驚又喜，慶幸姊姊沒把台灣警察的訊息當作惡作劇忽視，不斷向警方豎起大拇指以日文「阿里嘎多！」道謝，並開心的留下合照來紀錄這次台灣行的特殊經驗。