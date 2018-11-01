「押匯」3000萬搶案 主嫌羈押禁見

2018-11-01 13:34

〔記者張文川／台北報導〕台北街頭上月29日晚間發生3000萬元現金搶案，2名女子當晚受託開車運送疑似地下匯兌的3000萬元現金，被歹徒盯上，2名搶匪趁女駕駛下車買消夜時，衝上車持刀喝令副駕駛座的王女下車，連車帶錢開走，警方昨晚逮捕3男嫌，北檢依加重強盜罪漏夜複訊，訊後聲押嫌犯王璟澄，另2人各2萬交保；台北地院今上午開庭後，認定王男有串證、滅證之虞，且有2名共犯在逃，因此裁定羈押禁見。

兩女被害人對警方表示是受人所託運送3000萬元，要給「朋友」開銀樓，不過卻低調不清楚交代是受誰之託，也未說明要送錢對象，警方不排除是地下匯兌集團遭設局黑吃黑或自導自演，持續追查中。

警方調閱監視器追查，發現歹徒在中坡北路劫車後，將車開往忠孝東路五段棄車，車內還留下200萬現金，隨即搭上接應的白色BMW轎車離去，開往太原路一帶的大樓地下停車場。

警方昨在附近的旅館逮捕投宿的汪、李2男嫌，在他們身上搜出80萬元，又循線逮捕王男；警方昨晚將3人移送北檢複訊，訊後聲押王男，汪、李2萬元交保。

北院法官今上午開庭後認定，王男涉犯加重強盜罪嫌疑重大，又還有2名身分不明的共犯在逃，王男對這2名熟識的共犯年紀、住處都無法交代，說詞對於案發過程、共犯身分多有閃避，犯後丟棄被害人的東西及手機，可見有勾串共犯、湮滅證據之虞。

裁定指出，王男等人在街道上公然強行搶車與車上的現金，重大影響社會治安，有羈押的必要，因此裁定羈押並禁止接見、通信。