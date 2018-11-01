台中花博裝置藝術亮相 女工作人員突癲癇發作送醫

市長林佳龍在花博后里森林園區頒獎表揚贊助企業時，一名女工作人員突然癲癇發作倒地。（記者歐素美攝）

2018-11-01 13:23

〔記者歐素美／台中報導〕市府今天在花博后里森林園區召開「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術搶先看記者會，不料，市長林佳龍頒獎給贊助的企業團隊時，一名女工作人員突然癲癇發作，幸中國醫藥大學附設醫院院長周德陽剛好是受獎人員，當場給予緊急處置，及時救了女工作人員一命，市府隨後並叫救護車將該女送往豐原醫院就醫。

市府今天在花博后里森林園區召開「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術搶先看記者會，市長林佳龍頒給贊助的企業團隊時，負責遞送獎牌的一名女工作人員突然緩緩倒下，市長林佳龍眼明手快一把扶住她，一開始在場媒體以為該女腳扭到，不料，其突然全身抽搐，氣氛緊張。

幸好中國醫藥大學附設醫院院長周德陽剛好是受獎人員，站在一旁見狀趕緊上前協助緊急處置，以手帕供其咬合，幫助其呼吸順暢，不要咬到舌頭或受傷；現場人員也都熱心的遞上衣物遮住該女工作人員下肢，以免其穿著短裙曝光等，待其略為恢復，工作人員即將該女抱到一旁休息，救護車後並將載往豐原醫院治療。

周德陽表示，該女因腦部曾手術，有癲癇病史，可能比較緊張才發作，一般癲癇發作會自己停止，若短時間沒有停止就要到急該打藥，若10分鐘沒停止就要送醫。癲癇發作的原因很多，氣候變化、比較緊張或身狀況比較不好就會發作，有病史的患者應服藥控制。

針對這起突發狀況，市長林佳龍也表示，花博其間各園區皆設有醫療中心，並附設2、3個醫療站，以及時提供必要的醫療服務。