檢舉賄選專用信封發威 澎湖查獲現金買票

澎湖地檢署查獲現金買票，並起出證物現金。（澎湖地檢署提供）

2018-11-01 12:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖五合一選舉，澎湖地檢署與澎湖縣調查站、澎湖縣警察局、澎湖縣政府政風處，檢警政調聯合印製檢舉賄選專用信封，在選前倒數不到一個月發揮效應，澎湖地檢署今日宣布查獲湖西鄉代表候選人現金買票案。

澎湖地檢署表示，今年10月收到檢舉賄選專用信封，指出澎湖縣湖西鄉某鄉代表候選人疑似透過某樁腳，以每票現金新台幣1000元給湖西鄉有選舉權人買票，旋由檢察長指派主任檢察官詹益昌、檢察官黃政德指揮刑事警察局、澎湖縣調查站及澎湖縣政府警察局等單位共組專案小組偵辦。

昨日見時機成熟，專案小組持法院核發搜索票，執行搜索鄉代表候選人及樁腳住家2處，傳喚通知疑似收賄選民，並查扣疑似供行賄所用選民名冊、行賄現金2萬5000元、文宣等相關物證。經偵訊後，其中6名選民坦承受賄，並繳回犯罪所得共計10000元，1名選民坦承蔡姓樁腳期約賄選。

由於罪證相當明確，檢察官訊問後，認定鄉代表候選人及樁腳，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項、刑法第144條投票行賄罪，樁腳部分向法院聲請羈押禁見獲准，另鄉代表候選人部分雖然犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知20萬元交保，其餘有投票權之選民涉嫌刑法第143條投票受賄罪嫌部分，因坦承犯行，並主動繳回賄款，經檢察官訊問後當庭飭回，全案將續由檢察官深入偵辦，並持續追查有無其他人員涉案，以釐清相關行、受賄情節。