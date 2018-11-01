被質疑公布普悠瑪駕駛吸毒「黑歷史」 北檢：與本署無關...

台北地檢署今發新聞稿澄清，指全國各地司法及警察機關都可取得被告刑案資料，勿作無端揣測。（記者錢利忠攝）

2018-11-01 12:53

〔記者錢利忠／台北報導〕台鐵普悠瑪列車發生出軌意外後，駕駛尤振仲吸毒獲緩起訴的「黑歷史」也被起底；有媒體轉載刊登「吸毒緩起訴是誰爆的料？說好的偵查不公開呢？」提及民間團體提出偵查不公開的質疑，卻沒看到其他地檢署出來澄清「並無洩漏緩起訴記錄」等字句；台北地檢署今澄清，全國各地司法及警察機關都可取得被告刑案資料，勿作無端揣測。

今年10月30日，「ETtoday新聞雲」轉載「律師談吉他粉絲頁」，刊出「雷皓明／吸毒緩起訴是誰爆的料？說好的偵查不公開呢？」一文，內容提及：「普悠瑪翻覆事件中，有些新聞爆料「普悠瑪駕駛在今年因毒品案件被判緩起訴」，這一點讓我很訝異。」

該文的內容還提到，「雖然地檢署會公告偵查終結的情形，但絕對不會告訴你是辦誰，基於保障個人資料，姓名都會做遮掩，除非你是案件非常相關的人士或是告訴人，才有可能從時間、案由或處分去「推測」是誰。毒品案件那麼多，姓尤的人又那麼多，在短短幾天內應該不太可能用人工去過濾、推測某一次地檢公告的緩起訴就是該名司機，那我就好奇了：到底是誰爆料司機正在緩起訴期間？」

該文作者質疑，「這些緩起訴資料應該只有法院、檢警的資訊系統裡面才看的到，讓人合理懷疑，這些資訊真的如媒體爆料是來自地檢署。那麼說好的偵查不公開去哪裡了呢？…到目前為止，這個事件中唯一有看到在遵循「偵查不公開」的，似乎只有宜蘭地檢署的主任檢察官。可惜的是，當民間團體也提出了偵查不公開的質疑，卻沒看到其他地檢署出來澄清「並無洩漏緩起訴記錄」，反而是證實消息的行政院出來自清，說沒有違反偵查不公開。」

針對該篇文章，北檢今天則發聲明稿澄清，關於普悠瑪翻覆事件，有某評論者撰述「吸毒緩起訴是誰爆的料」一文，該文有渲染之嫌；媒體披露普悠瑪駕駛涉吸毒遭緩起訴之報導，最早發稿之記者，並非本署轄區內之記者（指並非跑北檢路線的記者），其消息來源與本署無關。

北檢還指出，被告之刑事犯罪紀錄資料，於全國各地之司法及警察機關均可查詢取得，請勿作無端之揣測。本署鄭重呼籲，為免徒耗司法資源澄清，請外界勿作無謂之渲染。