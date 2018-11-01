中火機組歲休 1工人慘遭夾死

2018-11-01 12:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中火力發電廠今天中午發生公安意外，台中港務消防隊11時13分受理台中火力發電廠報案 ，指8號機組3樓有人員受困，消防人員趕到現場，受困人員已明顯死亡，原因還在調查。

台中火力發電廠表示，今天進行8號機空氣遇熱器的大修，近中午一位65歲謝姓外包員工在進行清灰的工作，不知何因被機器夾到，因此通知台中港務消防隊搶救。

台中港務消防隊表示， 11時30分現場回報，受困人員全身焦黑，已明顯死亡，通知港警總隊派員前往處裡，詳細原因還在調查。