皮條客、馬伕一手包 情侶檔拉少女下海賣淫被起訴

2018-11-01 12:52

〔記者吳昇儒／基隆報導〕洪男、姜女情侶檔今年3月得知13歲少女寧寧（化名）缺錢花用，竟找來張姓學弟當馬伕，一起媒介寧寧賣淫。雙方協議每次賣淫所得寧寧可以分得2千元。4月間，寧寧賣淫4次，卻只分到2次錢，洪男情侶檔則拿8千元。警方接獲報案後，將4人帶回偵辦。基隆地檢署偵訊後，認定洪、姜違反兒少性剝削條例，將2人起訴。

檢警調查，洪、姜情侶檔聽聞寧寧有債務，便向她提議下海賣淫籌錢。寧寧需錢孔急只好答應，姜女便找來未成年的張姓學弟一起當馬伕，並由男友當皮條客負責找客源。

洪男找到范姓嫖客，詢問他有沒有興趣以每次3千元的代價進行性交易，范男表示有意願後，便叫女友送寧寧到汽車旅館與對方交易，完事後再將她帶回家；同日又找來羅姓嫖客與寧寧發生性關係，3人共取得6千元後，洪男依約將其中的4千元交付給寧寧。

同月18日，洪男又找范、卓兩名嫖客與寧寧交易，其中與卓男交易時，改由張姓少年擔任馬伕，將少女送到汽車旅館，得手6千後，卻沒分錢給寧寧。

偵辦人員接到線報後，將4人帶回偵訊，訊後將洪、姜2人依違反兒童及少年性剝削條例移送基隆地檢署偵辦，其中張姓少年涉案部分，函送少年法庭審理。

檢察官偵訊時，洪、姜情侶檔與3名嫖客都坦承犯行，訊後將洪、姜2人依違反兒童及少年性剝削條例起訴。