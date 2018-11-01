擅闖台鐵禁區開趴 野青眾6人被起訴

2018-11-01 12:14

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市華山藝文特區「野居草堂」今年6月初爆發分屍命案，在消息曝光前，藝文團體「野青眾」負責人莊奕凡等成員，得知有家屬在華山尋找失蹤女子，利用鋁梯爬進台鐵華山引道尋人，事後卻被爆料野青眾成員潛入華山引道辦電音趴；台北地檢署認定莊奕凡等6人未經台鐵許可潛入，今依侵入建築物罪將6人起訴。

今年6月1日，犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，因求歡遭拒，竟將女學員勒死，還將死者分屍成7袋，棄置新北市萬里山區；因女學員家人多日找不到人，在尚不知發生兇案前，接連數日跑到華山特區尋人。

野青眾負責人莊奕凡等人知悉有女子失蹤，利用鋁梯爬進受管制的台鐵華山引道尋人，卻始終找不到人；直到今年6月18日，陳伯謙被警方突破心防，承認殺害被害女子後，分屍棄置於萬里山區，命案消息曝光後，華山特區附近居民擔憂住家治安，紛紛向媒體爆料，指野青眾成員常在該處出沒，不僅擅闖華山引道地下軌道禁區，還在裡面開電音趴。

檢方調查，今年6月15日深夜，莊奕凡等野青眾成員，擅闖台鐵華山引道地下軌道禁區，聚集將近500名同好開電音趴，由於該引道與台鐵台北車站行車主線相通，已危及行車安全；同月20日，鐵路警察局即約談電音趴主辦兼企劃人莊奕凡到案，事後依侵入建築物罪將莊奕凡等6人法辦。

莊奕凡等人庭訊時承認進入台鐵華山引道，辯稱以為華山引道是廢墟，沒想到會侵犯台鐵權益，對此感到非常抱歉。事後台鐵台北工務段副段長連建智曾受訪，指野青眾成員確實未向台鐵申請，疑破壞門鎖或攀牆進入華山引道，該處為禁區，平時有管制上鎖，因有安全顧慮，呼籲民眾切勿擅入，違者可依違反鐵路法開罰1至5萬元。

華山引道口為台北長達20公里的地下化路線隧道中，唯一能連接地面的動線，平時作為消防及搶救大型機械進出及人員疏散等用途，重要性極高，過去曾有電影《總舖師》申請進入華山引道作為拍攝場景。