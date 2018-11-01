全國十大危險路口之一 孫女載嬤騎車被撞驚險影片曝光

2018-11-01 13:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕行經危險路口格外得小心！全國十大危險路口之一的彰化市大埔路與中興路口車禍事故頻傳，21歲李姓女子騎車載著80歲阿嬤行經該路口時，因路口網狀線違停1輛休旅車，李女疑因應注意而未注意，與另輛也由21歲李男駕駛轎車發生碰撞，李女和阿嬤遭撞倒地受擦撞傷，機車和機車車體都受損，肇禍責任由警方鑑定釐清。

這起車禍發生在昨天（10月31日）傍晚5點許，正值下班時段車流量多，2車突如其來碰撞，嚇壞用路人，車禍影片被PO上臉書社群平台，2車瞬間碰撞的驚險畫面全都露。

不少民眾說，該路口既危險又亂，沒有紅綠燈號誌，只有閃黃燈，一到上下班時間，往往塞成一團。

也有民眾說，車子違停擋住視線，還有民眾建議大家，經過危險路口看見車子違停，自己也應該停一下確認有無來車，因為來車方向的視線被擋住了。

影片中，機車載人行經路口從違停車子後方騎過，下一秒就與另一輛由另一側駛來的休旅車發生碰撞，機車騎士和乘客被撞倒地，騎士起身察看乘客傷勢，休旅車駕駛也停車察看，猛烈撞擊力道，2車車體都受損。

彰化警分局交通警察分隊小隊長江世汪說，依照道路交通管理處罰條例，路口劃設網狀線禁止臨停，用意淨空路口避免出現視線死角，警方會依法對違停車輛開罰，罰鍰1200元，而機車和休旅車疏忽於行經路口應注意而未注意，這起車禍雙方肇責仍須鑑定調查。

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