男遭虐死丟包醫院犯嫌落網 稱死者輸錢還誣賴別人偷錢

2018-11-01 11:57

〔記者王冠仁／台北報導〕警方追查42歲男子張大偉遭人凌虐致死棄於馬偕醫院一案，發現當時共有4人涉案，警方昨已陸續逮捕3名犯嫌，除將他們依殺人罪嫌送辦，也全力追查另名在逃犯嫌下落。3嫌落網聲稱，是因張誣賴有人A錢引起口角所致，但警方查出張在外有2千萬元債務，不排除4嫌當時可能是來討債不成才憤將張毆打致死。

警方指出，張大偉在10月30日凌晨1時許，遭人凌虐毆打塞入休旅車後車廂，先載到慶生醫院被拒，後轉到台北馬醫院急診室外棄置時張已死亡，涉案4嫌旋即趁亂駕車離去。警方獲報後根據車籍資料與監視器畫面追查，鎖定26歲男子石尉廷、21歲蕭恩傑和24歲男子林根緯涉有重嫌，昨晚循線將3嫌逮捕到案。

石等人落網後聲稱，當時他們與張在台北市忠孝東路一棟大樓內玩「大老二」，張輸了3萬5千元後不認帳，還反咬蕭偷他車上的錢。張與蕭互相推擠拉扯，石過來勸架，但一言不合眾人便拿現場的鐵椅子和徒手一起毆打張；張不久後氣喘發作，眾人還拿氣喘藥給他，張昏迷後也施作心肺復甦術，眾人才嚇得將他送醫。

不過，警方查出，石等4嫌都是賭場員工，他們不僅與張熟識，也曾在桃園地區開設賭場，更將據點轉移至台北市。張近來疑因投資東南亞國家的賭場，積欠約2千萬元債務，不排除有人指使石等4嫌向張討債，懷疑「大老二之說」只是推託之詞，將再深入釐清。