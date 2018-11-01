車禍肇逃還假好心要提供行車紀錄 熱心民眾戳破他…

警方趕到車禍現場僅剩林女機車。（記者許國楨翻攝）

2018-11-01 12:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓女市民騎車返家途中與方姓男子駕駛的自小客擦撞，導致連人帶車倒地受傷昏迷送醫，當時還不知肇事者就是方男，他當晚還很熱心的表示要提供行車紀錄器給警方未果，警方訪查有熱心民眾提供行車紀錄器這才查出竟是方男在肇事後逕自離去，案情翻轉，原以為真好心卻實為假惺惺，訊後將方男依肇事逃逸等罪嫌送辦。

台中市第五分局本週一晚間10點多接獲民眾報案，北屯區松竹路二段有交通事故派員趕往處理時，現場僅剩一輛機車倒在路旁，52歲林姓女騎士則受傷陷入昏迷送醫急救，一時間無法釐清車禍發生經過，警方隨即調閱路口監視器，發現當時有一輛白色自小客行經。

警方漏夜連絡自小客68歲方姓駕駛，雖已深夜卻願意主動提供行車紀錄器供警方偵辦，惟方男至分隊後卻稱，路上不慎遺失該行車紀錄器，案情陷入膠著。

員警為追查真相隔天至案發現場附近逐戶訪查，所幸有熱心住戶稱，案發時親戚正要開車離去，該車裝有行車紀錄器可以請對方提供，經警方檢視赫然發現，竟是當天深夜要提供行車紀錄未果的方男開車與機車發生車禍。

但方男案發後未留在現場協助報案及救護傷者卻逕自離去，案情翻轉，原以為真好心卻實為假惺惺，警方進一步約談方男到案，他辯稱不曉得發生車禍才離開，但警方比對兩車擦撞痕跡吻合，加上林女清醒後指證歷歷，訊後仍將全案依肇事逃逸及過失傷害罪嫌送辦。

分隊長李健興表示，方男肇逃行為除須承擔刑事責任外另還須負擔民事賠償責任，得不償失。