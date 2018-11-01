工人兼差當藥頭 警喬裝路人跟監破販毒集團

2018-11-01 11:36

〔記者黃建華／高雄報導〕以打零工為生的柯姓工人，為了貼補家用，竟鋌而走險兼差賣起一、二級毒品，高雄市刑大偵三隊8分隊長期喬裝路人跟監，前天於大社區一間超商騎樓將柯嫌逮捕，並拘提其同夥陳男以及多名藥腳，起獲安非他命（毛重362公克）、毒品吸食器、電子磅秤等證物，後續將擴大追緝毒品上游來源。

高雄市刑大偵三隊今天宣布偵破以柯姓工人為首的販毒集團。

警方數月前掌握線報，得知以柯姓嫌犯（42歲）為首的販毒集團，活躍於高市左營、楠梓區一帶販賣第一、二級毒品牟利。警方立即報請橋檢檢察官鍾仁松指揮組成專案小組。

警方喬裝路人長期跟監蒐證，於10月29日收網出擊，持拘票、搜索票針對犯嫌住處與工作處所等地同步搜索，共緝獲販毒主嫌柯男（42歲）、同夥陳男（41歲）等人到案，並傳喚段姓、林姓、施姓、呂姓等「藥腳」到案，一舉瓦解這個販毒集團。

警方並起獲安非他命（毛重362公克）、毒品吸食器、電子磅秤、手機、分裝夾鏈袋等物證。

柯嫌平日晝伏夜出，並不定期更換交通工具，藉此躲避警方查緝，但警方早已鎖定其生活型態，在主嫌出門購物時，偽裝成路人沿途跟監，趁其不備在超商以優勢警力將其逮捕歸案。

柯嫌供稱平日打臨時工，收入不穩定，家中尚有老小需要照顧才會鋌而走險，走上販毒這條不歸路，但警方認為販賣毒品屬於重罪，危害社會情節重大，柯嫌的辯解談不上情有可原，仍依法送辦。

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