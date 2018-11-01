欠債釣蝦場續攤遇債主 討債口角、莽友掏刀奪命

新北市樹林李姓男子與郭姓、陳姓友人在釣蝦場碰上曾姓債主，雙方發生口角，在樓梯間扭打時郭嫌持刀刺死曾某；圖為送醫照。（記者吳仁捷翻攝）

2018-11-01 11:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市李姓男子積欠曾姓男子數十萬債務3個多月，今天凌晨李男與友人郭男、陳男到樹林一處釣蝦場續攤，碰上曾姓債主，曾男開口向李男催討債務，雙方發生口角，在樓梯間打成一團，郭男持折疊刀加入混戰，折疊刀正中曾男背部，造成曾男大量失血，送醫不治；警方案發後不到4小時，在案發處附近查獲在逃李嫌，全案依殺人罪嫌送辦。

樹林警分局調查，34歲李男約3個月前，向58歲曾姓死者借貸數十萬債務，期間曾男多次向李某催討，但李男一再推託；今天清晨4時許，李男與27歲郭男、20歲陳男到樹林區大安路一間釣蝦場續攤，正好碰上曾男，曾男開口向李男催討債務，雙方一言不合爆發口角衝突，在樓梯間過扭打，郭男持摺疊刀與曾男扭打時，雙方都跌落樓梯間，摔倒時折疊刀刺入曾男背部，曾男當場大量失血，郭男手部也被劃傷，雙雙送醫急救，曾男到院急救不治。

警方獲報時，主嫌李男已逃逸，帶回在場的陳嫌與就醫包紮的郭嫌，今天上午約8點，在案發處附近帶回主嫌李男，李嫌辯稱只是跟曾男打架，郭嫌也辯稱持刀要嚇唬對方，不慎刺入對方，警方將全案依殺人嫌罪嫌偵辦，釐清全案疑點。