近距離行刑式10槍殺斃角頭 槍手被判無期

涉行刑式槍殺角頭的槍手林楊竣（前）和同案被告謝龍宇（藍衣）被提訊聆判，還押時，對判決結果均不回應。（記者楊國文攝）

2018-11-01 11:23

〔記者楊國文／台北報導〕綽號「一輪」的天道盟角頭黃義倫，去年6月停車場遭槍手林楊竣近距離「行刑式」連開10槍斃命，檢警查出天道盟成員和死者黃義倫間疑有購車糾紛而買兇殺人，循線逮獲林楊竣等人，高等法院今依殺人罪判林男無期徒刑、負責接頭的謝龍宇14龍徒刑、李尚哲15年徒刑；仍可上訴。

檢方起訴指出，李尚哲（28歲）和友人謝龍宇在新北市土城共同經營一間車行，去年4月李尚哲和黃義倫疑因買車退款糾紛起口角，李尚哲不滿被黃嗆聲，將此事告訴天道盟成員林立昌和簡志鶴（綽號「大貼」），傳出同心會以300萬元買兇索黃義倫性命，去年5月李尚哲委託謝龍宇找來槍手林楊竣（25歲）狙殺黃。

去年5月22日晚間8時許，林楊竣依計畫前往新北市土城區莒光四村黃義倫停車位的白色休旅車旁埋伏，10時許，見黃義倫現身停車場，等他上車後，即隔著玻璃以行刑式手法朝黃義倫腹部、左臂連開10槍，隨後搭車逃逸，但3天後即在新竹落網。

新北地院依殺人罪，判林楊竣無期徒刑、李尚哲15年、謝龍宇14年徒刑；全案上訴後，高等法院今上午判決上訴駁回，維持一審刑度。涉寄藏作案槍彈的宋念澤、陳宏勳，分別被判刑2年、3年2月。

此外，提供槍彈及殺人報酬的簡志鶴，案發後曾逃往中國，去年底在新北市落網，新北地院今年9月依殺人罪判簡15年徒刑。