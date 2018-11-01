歹徒攜毒謊稱「有炸彈！」 保大奮勇制伏

梁嫌謊稱有炸彈，以為警方不敢靠近盤查，卻遭警方迅速將他制伏在地，並從包包發現一袋K他命毒品。（記者黃建華翻攝）

2018-11-01 10:58

〔記者黃建華／高雄報導〕「我手裡有炸彈，不要靠過來！」25歲梁姓男子昨攜帶一袋K他命毒品，在高雄新興區遭保大特勤中隊攔查，竟虛張聲勢謊稱他有炸彈，自以為警察不敢逮人，沒想到反遭身手矯健的保大幹員迅速制伏在地，梁嫌見大勢已去，才改口說手上那包其實只是毒品啦！

保大特勤中隊警組小隊長陳璋財、警員吳昀哲、施偉強等3人，10月31日下午3時50分許，在新興區七賢路與南台路口停車場，發現一名男子看到警察就形跡鬼祟，將隨身包包藏置在車下，警方立刻將他攔下盤查。

未料，該名男子卻大聲叫囂且嗆警方，聲稱他手中有炸彈，警方不敢大意，並將該男迅速壓制在地，經質問包包內是何違禁品，是否為炸彈時，該名梁姓男子（25歲）才改口坦承包包內其實毒品。

警方支援警組隨後趕到，依毒品快篩試劑檢驗後，證實該批毒品為一袋三級毒品K他命（重99.8公克）。梁嫌（25歲，有傷害、妨害風化等前科）被查獲直呼：「有夠衰！」

對於謊稱有炸彈，梁嫌後來也向警方道歉，辯稱一時心虛怕被查獲而想要轉移警方注意力才亂講，訊後被依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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