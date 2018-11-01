超傻眼！紙袋破洞毒品掉滿地 準備回家、先進警局...

警方盤查江男。（記者許國楨翻攝）

2018-11-01 10:41

〔記者許國楨／台中報導〕江姓貨車司機前天外出訪友後，提著一大袋裝滿毒汽水包的紙袋在路口準備攔計程車回家，突見巡經的保大特警巡邏車因心虛急著脫身，詭異舉止反引起特警注意攔查，此時紙袋因承受不了三百多公克的毒品重量突然自底部破洞，一堆毒品瞬間掉滿地，小黃還沒來先進警局，讓江男懊惱不已。

台中市警局保安大隊特勤中隊員警當天下午巡經文心路，發現32歲江男手上提著一只紙袋站在路口徘徊，且在看到警車時刻意轉頭還準備離開，此舉馬上引起特警注意盤查時，他表示單純站在路口準備攔計程車回家，因久等未果才會心情煩躁在路口跺步。

特警發現江男紙袋底下破了個洞，還提醒他小心袋內東西掉出來，江男突然臉色大變隨即低頭往地上看，未料一包東西突然順勢自破洞掉了出來，竟是滿滿的一袋惡魔汽水包，警方當場清查共有43包，重達365.63公克，經以毒品快篩試劑檢測，果然都是含有甲基卡西酮成分的毒汽水包。

擔任貨車司機的江男在警訊中供稱，因最近工作壓力大加下心情不好，日前透過通訊軟體購得這些毒品，已經施用了二包解悶，當天外出訪友後在路口準備攔計程車回家，未料一次買的量太多，裝到袋子破洞露餡遭查獲，小黃還沒來先進警局；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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