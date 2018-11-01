街友偷潮牌衣褲取暖 警掏腰包縮手驚呼：這麼貴！

2018-11-01 08:47

〔記者王捷／台南報導〕葉姓街友因衣服不保暖，連雙鞋子都沒有，到牛仔專櫃偷2件上衣、一件褲子與一雙拖鞋，葉男換上新衣後，因吊牌都沒剪，被店員發現報案，警方看到葉男的髒衣服，本來想自掏腰包幫葉男買下行竊的新衣，但得知葉偷的3件服飾就要7000多元只好放棄，葉男得知後也直呼貴，但舊衣又破又髒，最後警方找里長幫忙找來二手衣物給葉男換上，訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

55歲的葉男有竊盜前科，因為桃園太冷，所以到台南過冬，因為身上衣服破舊，又沒有穿鞋子，因此就徒步走到百貨公司，他到牛仔專櫃時，趁著櫃員不注意，偷走了一件短褲與長袖衣，到廁所把髒衣服丟在廁所，換上長袖與短褲，又到另一個專櫃偷走一雙拖鞋。

不過，葉男在百貨時，因為沒有穿鞋子，引起另一個櫃姐注意，但當時葉男沒有走到她的櫃上，後來葉男換上新衣後，走到該櫃，櫃姐正懷疑，葉男怎麼全身換了新行頭，但仔細一看吊牌沒有扯掉，而且還下手再偷一件短T，因此通報警方。

警方到場後，將葉男帶回警所，看了葉男的舊衣服，也很同情葉男的狀況，原本打算付錢替葉男買下偷來的衣服，沒想到一聽到葉男偷的潮牌長袖T要2480元、短褲2980元、短T1580元，拖鞋一雙590元，一共要7630元，讓警員吃不消，葉男一聽到直呼，原來該牌衣服這麼貴。

之後，警方請里長幫忙找保暖的二手衣物給葉男穿，葉男脫下潮牌衣物，店家則把衣服拿回店裡，訊後將他依竊盜罪嫌移送地檢。