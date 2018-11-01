翻7旬嬤「私密衣物」抽屜 男被逮急喊：我是正人君子...

2018-11-01 08:36

〔記者王捷／台南報導〕7旬蔡姓婦人獨自住在台南，將晚輩送她的紅包，都放在內衣褲的抽屜裡，遭劉姓竊嫌潛入住家偷走。蔡婦窺見劉男潛入家裡，還翻找她放私密衣物的抽屜，一時忘了抽屜有藏錢，以為劉男是色狼，當下又驚又怕，悄聲逃出屋外報案，警方到場後，馬上將劉男逮捕，劉男落網後急忙強調，他是正人君子，沒有偷內衣褲，只偷8個紅包共2萬多元。

56歲的劉姓男子有多項毒品、竊盜前科，專門挑無法還手的老人家行竊、強盜，曾經還當街拽老人家的金項鍊被逮，在月底時因為涉嫌竊案，被警方盯上，但是市警五分局立人所的警員到他轄，到劉男住處逮人時，卻發現劉男已經離開戶籍地多日，疑似想要閃避警方。

沒想到，劉男在離家後四處流浪犯案，好巧不巧到立人所轄區犯案，潛入蔡婦的家中行竊，由於劉男在蔡婦家弄出聲響，讓獨居的蔡婦相當緊張，循聲窺看，竟然看到劉男翻找她的私密衣物，讓蔡婦嚇得以為劉男是色狼，急忙跑出屋外報案。

警方到場後，劉男從陽台爬到隔壁的透天厝躲藏，警方找了半個多小時，才將劉男逮捕，但是劉男強調，他沒有偷走任何衣物，只有行竊，之後立刻交出他偷走的8個紅包袋共2萬多元。

蔡婦向警方供稱，她一年只見到孫輩一次，這8個紅包袋都是幾年來晚輩包給他的紅包，雖然生活不很富裕，但都捨不得花。警方訊後將劉男依竊盜罪嫌移送法辦。