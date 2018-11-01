2女運3千萬連車帶錢被劫 1嫌聲押、2嫌交保

警方鑑識人員採證犯嫌所開的白色BMW車。（資料照）

2018-11-01 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北街頭發生3千萬元現金搶案，兩名女子29日晚間受人之託，開車運送疑似地下匯兌的3千萬元現金，遭歹徒盯上，2名男子突衝上車，持刀強逼副駕駛座的另名王姓女子下車，隨即連車帶錢開走，警方經一日追查，昨晚逮捕3嫌，北檢依強盜罪漏夜偵訊，1名王姓嫌犯聲押，另2人各2萬交保。

兩女事後對警方表示，運送3000萬元是受人之託，要給「朋友」開銀樓，不過卻低調不清楚交代是受誰之託，也未說明要把錢運送給誰。警方認為有疑點，不排除是地下匯兌集團，可能有人設局黑吃黑或是自導自演，目前已鎖定1名特定對象追查。

警方在獲報後調閱監視器追查，發現歹徒當時將車開往忠孝東路五段附近，將車棄置路邊，隨即搭上在後接應的BMW轎車離去，警方趕往現場，在路邊棄置車內，找到歹徒疑因慌亂、不小心留下的200萬現金。

隨後該BMW先繞到基隆，再開往北市大同區太原路一帶，並停在附近大樓地下停車場，警方後在附近旅館，逮捕投宿汪姓、李姓兩嫌，在他們身上搜出80萬元，後又循線逮捕王姓男子。

根據《聯合報》報導，北檢漏夜偵訊後，目前王姓嫌犯被聲押，另2人各2萬交保。