10/31 大福彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2018-10-31 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月31日）開獎的第107000087期大福彩、第107000261期今彩539與第107000165期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000087期大福彩中獎號碼為「08、13、16、31、34、38、40，特別號：10」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共51注中獎，每注可得4000元；肆獎共923注中獎，每注可得400元；普獎共6673注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第107000165期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、07、08、10、12、16、18、19、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共17注中獎，每注可得10萬元；參獎共366注中獎，每注可得500元；肆獎共3881注中獎，每注可得100元。

第107000261期今彩539中獎號碼為「12、13、15、25、28」，頭獎摃龜；貳獎共157注中獎，每注可得2萬元；參獎共5350注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8437注中獎，每注可得50元。

第107000261期39樂合彩中獎號碼為「12、13、15、25、28」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共168注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5432注中獎，每注可得1125元。

第107000261期3星彩中獎號碼為「062」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000261期4星彩中獎號碼為「0382」，正彩2注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」