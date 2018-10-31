獨家》兩女「押匯」3千萬 台北街頭連車帶錢被劫走

警方鑑識人員採證犯嫌所開的白色賓士車。（記者姚岳宏攝）

2018-10-31 21:03

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北街頭發生3千萬元現金搶案？！兩名女子前晚受人之託，開車運送疑似地下匯兌的3千萬元現金，遭歹徒盯上，趁兩女將車停在中坡北路、鄧姓女駕駛下車買宵夜時，兩名陌生男子突然衝上車，持刀強逼副駕駛座的另名王姓女子下車，隨即連車帶錢開走，警方經一日追查，逮捕3嫌，追回280萬元現金，正追查幕後主使及其他現金下落。

據悉，兩女被搶後情緒激動，皆稱是受人之託，才運送現金，錢是要拿去給朋友開銀樓的，但對受何人之託，錢要給誰？她們卻低調不願說明。

究竟對方怎麼知道兩女押送3千萬元現金，為何由兩女押送，及是否真有3千萬元，有無可能內神通外鬼，對此檢警都還在調查。

警方調查，前晚8時許，兩女開車載著3千萬元現金要去交付他人，途中肚子餓，將車停在中坡北路買宵夜，其中鄧姓女駕駛下車，留下王女獨自顧車及現金，此時突有兩名男子從駕駛座及後門開門上車，隨即喝斥要副駕駛座的王女也下車，王女剛開始不從，後座男子竟拿出刀抵著女子，女子嚇得只得配合下車，歹徒隨即駕車揚長而去。

警方獲報立即調閱監視器追查，發現歹徒將車開往忠孝東路五段附近，將車棄置路邊，隨即搭上在後接應的賓士轎車離去，警方趕往現場，在路邊棄置車內，找到歹徒疑因慌亂、不小心留下的2百萬現金。

警方又根據監視器畫面，發現該輛賓士車先繞到基隆，再開往北市大同區太原路一帶，並停在附近大樓地下停車場，警方後在附近旅館，逮捕投宿汪姓、李姓兩嫌，在他們身上搜出80萬元，後又循線逮捕王姓男子，但汪、李兩嫌均否認犯行，王則稱他只是開車，檢警還在釐清3人說法。